В Челябинской области резко подешевела посуточная аренда автомобилей

В Челябинске во втором квартале 2025 года по сравнению с первым снизились цены на посуточную аренду автомобилей. Больше всего среди наиболее популярных экземпляров подешевела аренда автомобиля марки Skoda Rapid. Цена снизилась на 43% — с 3 500 до 2 000 рублей в сутки, сообщается на сайте «Авито Авто».
«На первом месте по снижению цены — Skoda Rapid. Интерес к ней вырос в три раза, при этом стоимость аренды снизилась на 43%, с 3 500 до 2 000 рублей в сутки. На втором месте в рейтинге — автомобиль марки Hyundai Creta. Стоимость аренды авто снизилась на 41%, с 4 800 до 2 800 рублей в сутки. Этой маркой авто стали интересоваться в 11 раз чаще», — сообщили в пресс-службе.
На третьем месте в рейтинге — авто марки Renault Logan. Цена аренды автомобиля снизилась на 20% — с 1 500 до 1 200 рублей в сутки. А интерес к авто данной марки увеличился в три раза. Замыкает рейтинг Toyota Camry. Стоимость аренды авто снизилась на 16,7%, с 4 200 до 3 500 рублей в сутки. Спрос на автомобиль вырос в четыре раза.
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