В Волгограде при взрыве гранаты времен Отечественной войны погиб подросток

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Прокуратура Волгоградской области контролирует ход проверки по факту гибели подростка из-за снаряда времен войны
Прокуратура Волгоградской области контролирует ход проверки по факту гибели подростка из-за снаряда времен войны Фото:

В Волгограде взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате происшествия погиб подросток. Снаряд, по предварительным данным, несовершеннолетний принес домой.

«Согласно имеющимся данным сегодня около 13.00 в квартире предположительно произошла детонация найденного подростком боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — сообщили в telegram-канале прокуратуры региона. В результате происшествия погиб ребенок. 

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль проведение проверки по факту гибели несовершеннолетнего. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия, а также проверяют, были ли соблюдены меры безопасности при хранении и обращении с опасными предметами.

Трагедия произошла 29 июля в квартире дома №72 на улице Морской. На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района города Волгограда Игорь Русяев. Прокуратура Волгоградской области намерена проверить законность всех принятых по делу процессуальных решений.

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В Волгограде взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате происшествия погиб подросток. Снаряд, по предварительным данным, несовершеннолетний принес домой. «Согласно имеющимся данным сегодня около 13.00 в квартире предположительно произошла детонация найденного подростком боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — сообщили в telegram-канале прокуратуры региона. В результате происшествия погиб ребенок.  Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль проведение проверки по факту гибели несовершеннолетнего. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия, а также проверяют, были ли соблюдены меры безопасности при хранении и обращении с опасными предметами. Трагедия произошла 29 июля в квартире дома №72 на улице Морской. На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района города Волгограда Игорь Русяев. Прокуратура Волгоградской области намерена проверить законность всех принятых по делу процессуальных решений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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