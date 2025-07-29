В Волгограде при взрыве гранаты времен Отечественной войны погиб подросток

В Волгограде взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны. В результате происшествия погиб подросток. Снаряд, по предварительным данным, несовершеннолетний принес домой.
«Согласно имеющимся данным сегодня около 13.00 в квартире предположительно произошла детонация найденного подростком боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — сообщили в telegram-канале прокуратуры региона. В результате происшествия погиб ребенок.
Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль проведение проверки по факту гибели несовершеннолетнего. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия, а также проверяют, были ли соблюдены меры безопасности при хранении и обращении с опасными предметами.
Трагедия произошла 29 июля в квартире дома №72 на улице Морской. На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района города Волгограда Игорь Русяев. Прокуратура Волгоградской области намерена проверить законность всех принятых по делу процессуальных решений.
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