В Кисловодске спасатели начали разбор завалов после обрушения скально-грунтовой породы, под которыми, по предварительным данным, может находиться человек. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
«В настоящее время спасатели приступили к разбору завала. <...> Работает кинолог с собакой — по предварительной информации, под обвалом может находиться человек», — написал Моисеев в соцсети «ВКонтакте».
До этого сообщалось, что два человека пострадали в результате обрушения скальных пород. На месте работают экстренные службы.
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