Под обвалами в Кисловодске, предварительно, находится человек. Фото

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В Кисловодске произошло обрушение скально-грунтовой породы
В Кисловодске произошло обрушение скально-грунтовой породы Фото:
В Кисловодске спасатели работают на месте обрушения породы
В Кисловодске спасатели работают на месте обрушения породы
Фото:

В Кисловодске спасатели начали разбор завалов после обрушения скально-грунтовой породы, под которыми, по предварительным данным, может находиться человек. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

«В настоящее время спасатели приступили к разбору завала. <...> Работает кинолог с собакой — по предварительной информации, под обвалом может находиться человек», — написал Моисеев в соцсети «ВКонтакте».

До этого сообщалось, что два человека пострадали в результате обрушения скальных пород. На месте работают экстренные службы.

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В Кисловодске спасатели начали разбор завалов после обрушения скально-грунтовой породы, под которыми, по предварительным данным, может находиться человек. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев. «В настоящее время спасатели приступили к разбору завала. <...> Работает кинолог с собакой — по предварительной информации, под обвалом может находиться человек», — написал Моисеев в соцсети «ВКонтакте». До этого сообщалось, что два человека пострадали в результате обрушения скальных пород. На месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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