Глава Сбербанка рассказал, насколько безопасно использовать биометрию при оплате

Греф: уровень мошенничества с биометрией в банке составил ноль
© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь для оплаты достаточно улыбнуться в терминал
Теперь для оплаты достаточно улыбнуться в терминал Фото:

За последние полтора года уровень мошенничества при оплате с использованием биометрических данных в банке составил ноль. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«Ни одной технологии нет, где бы не было нуля по мошенничеству. С карточкой мошенники научились работать и так далее, и так далее. Здесь у нас ноль мошенничеств за 1,5 года», — сказал Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля.

Греф подчеркнул, что Россия стала единственной страной, где вопросы безопасности и скорости оплаты с помощью биометрии решены на системном уровне. Он отметил, что теперь для оплаты достаточно улыбнуться в терминал — транзакция проходит за доли секунды. Это стало возможным благодаря масштабным инвестициям в установку терминалов и развитию инфраструктуры в течение 2024 года. По итогам первого квартала 2025 года, объем операций по оплате с использованием биометрии уже превысил показатели за весь 2024 год.

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За последние полтора года уровень мошенничества при оплате с использованием биометрических данных в банке составил ноль. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф. «Ни одной технологии нет, где бы не было нуля по мошенничеству. С карточкой мошенники научились работать и так далее, и так далее. Здесь у нас ноль мошенничеств за 1,5 года», — сказал Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля. Греф подчеркнул, что Россия стала единственной страной, где вопросы безопасности и скорости оплаты с помощью биометрии решены на системном уровне. Он отметил, что теперь для оплаты достаточно улыбнуться в терминал — транзакция проходит за доли секунды. Это стало возможным благодаря масштабным инвестициям в установку терминалов и развитию инфраструктуры в течение 2024 года. По итогам первого квартала 2025 года, объем операций по оплате с использованием биометрии уже превысил показатели за весь 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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