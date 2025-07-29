Глава Сбербанка рассказал, насколько безопасно использовать биометрию при оплате

За последние полтора года уровень мошенничества при оплате с использованием биометрических данных в банке составил ноль. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
«Ни одной технологии нет, где бы не было нуля по мошенничеству. С карточкой мошенники научились работать и так далее, и так далее. Здесь у нас ноль мошенничеств за 1,5 года», — сказал Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля.
Греф подчеркнул, что Россия стала единственной страной, где вопросы безопасности и скорости оплаты с помощью биометрии решены на системном уровне. Он отметил, что теперь для оплаты достаточно улыбнуться в терминал — транзакция проходит за доли секунды. Это стало возможным благодаря масштабным инвестициям в установку терминалов и развитию инфраструктуры в течение 2024 года. По итогам первого квартала 2025 года, объем операций по оплате с использованием биометрии уже превысил показатели за весь 2024 год.
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