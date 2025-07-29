Путин порадовался за возможность россиян оплачивать покупки улыбкой

Президент России Владимир Путин проявил интерес к инновационной функции «оплаты улыбкой» для держателей карт Сбера. В ходе встречи с главой банка Германом Грефом, президент с улыбкой выслушал, как работает данная система оплаты и прокомментировал ее словом «хорошо».
«Оплачивать надо деньгами, но предъявляя себя, да?» — с улыбкой отреагировал Путин. Далее он добавил: «Хорошо». Так Путин отреагировал на слова Грефа об инновационной системе оплаты, когда пользователь карты может оплатить свои покупки просто улыбнувшись в терминал оплаты. Итоги беседы опубликованы на официальном сайте Кремля.
По словам Грефа, запуск сервиса оплаты по биометрии стал ответом на ограничения, вызванные санкциями. Ранее бесконтактные способы оплаты через зарубежные сервисы оказались недоступны, и Сбер внедрил собственную технологию. «Теперь можно оплачивать лицом — это просто, быстро и безопасно», — пояснил Греф в беседе с российским главой.
Также собеседники обсудили выдачу ипотеки россиянам. Путин напомнил, что банки должны действовать в интересах россиян и не должны заставлять граждан идти на дополнительные траты.
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