Во Владивостоке гонщик проехался на вспыхнувшем мотоцикле

Во Владивостоке во время командного заезда по спидвею между командами «Старт» и «Восток» у одного из участников загорелся мотоцикл. Гонщик Никита Смышников проехал на вспыхнувшем транспортном средстве, сообщили журналисты.
«Гонщик едва не сгорел вместе с мотоциклом во время соревнований по спидвею во Владивостоке», — сообщил telegram-канал «Mash на спорте». На финишной прямой мотоцикл Смышникова неожиданно вспыхнул.
Гонщик не сразу заметил пламя, однако быстро среагировал. Он остановился и покинул транспортное средство, благодаря чему избежал травм. К мотоциклу выбежал персонал с огнетушителями.
Соревнования по спидвею традиционно проходят во Владивостоке и собирают ведущих спортсменов из различных регионов России. В 2025 году «Восток» закончит свои гонки раньше других команд.
В сезоне 2025 года, кроме трех этапов командного чемпионата, запланировано проведение еще двух соревнований: финального этапа личного чемпионата России по спидвею, а также заключительного финала командного Кубка страны.
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