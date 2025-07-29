Во Владивостоке гонщик проехался на вспыхнувшем мотоцикле

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Во Владивостоке на соревнованиях по спидвею у гонщика загорелся мотоцикл
Во Владивостоке на соревнованиях по спидвею у гонщика загорелся мотоцикл Фото:

Во Владивостоке во время командного заезда по спидвею между командами «Старт» и «Восток» у одного из участников загорелся мотоцикл. Гонщик Никита Смышников проехал на вспыхнувшем транспортном средстве, сообщили журналисты.

«Гонщик едва не сгорел вместе с мотоциклом во время соревнований по спидвею во Владивостоке», — сообщил telegram-канал «Mash на спорте». На финишной прямой мотоцикл Смышникова неожиданно вспыхнул.

Гонщик не сразу заметил пламя, однако быстро среагировал. Он остановился и покинул транспортное средство, благодаря чему избежал травм. К мотоциклу выбежал персонал с огнетушителями. 

Соревнования по спидвею традиционно проходят во Владивостоке и собирают ведущих спортсменов из различных регионов России. В 2025 году «Восток» закончит свои гонки раньше других команд.

В сезоне 2025 года, кроме трех этапов командного чемпионата, запланировано проведение еще двух соревнований: финального этапа личного чемпионата России по спидвею, а также заключительного финала командного Кубка страны.

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Во Владивостоке во время командного заезда по спидвею между командами «Старт» и «Восток» у одного из участников загорелся мотоцикл. Гонщик Никита Смышников проехал на вспыхнувшем транспортном средстве, сообщили журналисты. «Гонщик едва не сгорел вместе с мотоциклом во время соревнований по спидвею во Владивостоке», — сообщил telegram-канал «Mash на спорте». На финишной прямой мотоцикл Смышникова неожиданно вспыхнул. Гонщик не сразу заметил пламя, однако быстро среагировал. Он остановился и покинул транспортное средство, благодаря чему избежал травм. К мотоциклу выбежал персонал с огнетушителями.  Соревнования по спидвею традиционно проходят во Владивостоке и собирают ведущих спортсменов из различных регионов России. В 2025 году «Восток» закончит свои гонки раньше других команд. В сезоне 2025 года, кроме трех этапов командного чемпионата, запланировано проведение еще двух соревнований: финального этапа личного чемпионата России по спидвею, а также заключительного финала командного Кубка страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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