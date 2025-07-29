США просчитали риски для себя от новых санкций против РФ

Администрация США учла возможные негативные последствия от введения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров, включая потенциальный ущерб собственным интересам. Об этом 29 июля заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов, который транслировало ведомство на Youtube.
«Я бы исходила из того, и всем нам следует поступать таким образом, что учитывались бы все формы воздействия», — подчеркнула Брюс в ответ на вопрос о возможном эффекте бумеранга от применения новых ограничительных мер, в том числе против Китая и Индии. По ее словам, президент США Дональд Трамп не принимает решения спонтанно, а подобные риски были рассчитаны с самого начала.
Брюс уточнила, что администрация США регулярно обсуждает вопрос ужесточения санкционного режима против России. По ее словам, обсуждение касается не только прямых, но и вторичных санкций — в отношении стран, которые продолжают закупать российскую нефть и получать от этого выгоду. Решение о введении новых мер остается за президентом страны. Также в числе тех, кто может участвовать в выработке санкционных инициатив, она назвала госсекретаря США Марко Рубио.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести жесткие торговые ограничения против России, если не будет достигнут прогресс по Украине, а также допустил возможность высоких пошлин на товары из стран, продолжающих закупать российскую нефть. Однако в Госдепартаменте подчеркивали, что сроки введения санкций могут меняться в зависимости от хода переговоров, а эксперты выражали опасения по поводу потенциального ущерба для экономики США и ЕС.
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