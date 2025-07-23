23 июля 2025

Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ

Белый дом: Трамп лично контролирует обсуждение санкций против России
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп будет сам принимать решения по поводу санкций против РФ
Трамп будет сам принимать решения по поводу санкций против РФ Фото:

Президент США Дональд Трамп лично контролирует обсуждение законопроекта о введении новых санкций против России и находится в постоянном контакте с сенаторами, продвигающими эту инициативу. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на брифинге в Вашингтоне.

«Все решения относительно санкций президент оставляет за собой», — подчеркнула Левитт, отвечая на вопрос о возможных новых ограничительных мерах в отношении РФ. Ее слова передает Fox News. Она добавила, что глава государства поддерживает регулярные консультации с ключевыми сенаторами.

Ранее сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, сообщил, что Дональд Трамп поддержал идею новых санкций против РФ и выразил готовность подписать соответствующий законопроект, если он будет принят Конгрессом. Грэм также предлагал ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, продолжающих закупать у России энергоресурсы, однако сенаторы заявляли о необходимости одобрения инициативы самим Трампом.

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Президент США Дональд Трамп лично контролирует обсуждение законопроекта о введении новых санкций против России и находится в постоянном контакте с сенаторами, продвигающими эту инициативу. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на брифинге в Вашингтоне. «Все решения относительно санкций президент оставляет за собой», — подчеркнула Левитт, отвечая на вопрос о возможных новых ограничительных мерах в отношении РФ. Ее слова передает Fox News. Она добавила, что глава государства поддерживает регулярные консультации с ключевыми сенаторами. Ранее сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, сообщил, что Дональд Трамп поддержал идею новых санкций против РФ и выразил готовность подписать соответствующий законопроект, если он будет принят Конгрессом. Грэм также предлагал ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, продолжающих закупать у России энергоресурсы, однако сенаторы заявляли о необходимости одобрения инициативы самим Трампом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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