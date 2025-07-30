ТАСС: жители Запорожской и Херсонской областей объединились для борьбы с ТЦК

Жители территорий Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Киева, создают гражданские объединения с целью противодействия деятельности местных территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов — прим. URA.RU). Об этом рассказал ТАСС собеседник в силовых ведомствах.
«Среди мирного населения Херсонской и Запорожской областей просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам», — приводит ТАСС слова источника. Он также добавил, что уже имеются успешные случаи, когда сотрудникам военкоматов не удалось мобилизовать некоторых граждан.
Собеседник агентства также подчеркнул, что в последнее время работники ТЦК снизили активность в проведении поисков и принудительной мобилизации граждан. По его словам, основная причина этого заключается в опасности нанесения ударов по объектам центра.
Ранее стало известно, что украинским гражданам разрешили служить по контракту до 60 лет. Законопроект об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский. За принятие закона отдали голоса 306 депутатов Верховной Рады. Кроме того, председатель Комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов предупреждал, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) могут начать задерживать пенсионеров на улицах для отправки на фронт.
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