На Украине разрешили гражданам старше 60 лет заключать контракт на военную службу. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.
За принятие законопроекта проголосовали 306 депутатов Верховной Рады. Ранее депутат Ирина Геращенко поясняла, что документ позволит привлекать на контрактную службу лиц старше 60 лет. Она отметила, что в законе нечетко определены процедуры согласования кандидатур, что может создать риски злоупотреблений. Эти вопросы планируется урегулировать в подзаконных актах в течение трех месяцев после вступления закона в силу.
Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Несмотря на ужесточение правил мобилизации, власти продолжают испытывать трудности с комплектованием армии и расширяют возможности для приема контрактников, включая более молодых и пожилых граждан.
Ранее председатель Комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов предупреждал, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) могут начать задерживать пенсионеров на улицах для отправки на фронт. Он отметил, что новый закон позволяет сначала принимать пожилых людей на службу в ВСУ, а затем и вовсе может обязать граждан старше 60 лет служить в армии. Рогов заявил, что это может стать началом нового этапа освобождения украинских территорий от гражданского населения, и вскоре аналогичные меры могут коснуться и женщин.
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