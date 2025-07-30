Несколько человек пострадали во время землетрясения на Камчатке

Несколько жителей Камчатки обратились за медицинской помощью после мощного землетрясения, произошедшего утром. Об этом сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.
"Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы", — рассказал министр ТАССу. Он отмети, что один мужчина выпрыгнул из окна.
Кроме того, пострадала женщина, находившаяся внутри аэропорта. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, серьезных травм нет.
Сегодня, 30 июля, у побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7. В Авачинском заливе объявлена угроза цунами. В жилых домах зафиксированы падения мебели и техники. URA.RU ведет прямую трансляцию по произошедшему.
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