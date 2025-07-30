Несколько человек пострадали во время землетрясения на Камчатке

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Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии
Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии Фото:

Несколько жителей Камчатки обратились за медицинской помощью после мощного землетрясения, произошедшего утром. Об этом сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников. 

"Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы", — рассказал министр ТАССу. Он отмети, что один мужчина выпрыгнул из окна.

Кроме того, пострадала женщина, находившаяся внутри аэропорта. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, серьезных травм нет.

Сегодня, 30 июля, у побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7. В Авачинском заливе объявлена угроза цунами. В жилых домах зафиксированы падения мебели и техники. URA.RU ведет прямую трансляцию по произошедшему. 

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Несколько жителей Камчатки обратились за медицинской помощью после мощного землетрясения, произошедшего утром. Об этом сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.  "Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы", — рассказал министр ТАССу. Он отмети, что один мужчина выпрыгнул из окна. Кроме того, пострадала женщина, находившаяся внутри аэропорта. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, серьезных травм нет. Сегодня, 30 июля, у побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7. В Авачинском заливе объявлена угроза цунами. В жилых домах зафиксированы падения мебели и техники. URA.RU ведет прямую трансляцию по произошедшему. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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