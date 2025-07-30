На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за 10-летия землетрясение, есть угроза цунами: главное

На Камчатку обрушилось сильнейшее за 10-летия землетрясение, есть угроза цунами
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По земле пошли трещины
По земле пошли трещины Фото:

В Тихом океане недалеко от Камчатки произошло сильнейшее за десятилетия землетрясение. Существует угроза цунами. Жителей эвакуируют. Подробности — в материале URA.RU.

Мощное землетрясение магнитудой 7 баллов

В домах падала мебель
В домах падала мебель
Фото:

У побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Уже объявлена угроза цунами для побережья Авачинского залива, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сейсмособытие произошло в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского. Местами магнитуда достигает 8 баллов.

В детском саду обрушились стены

Пострадал детсад
Пострадал детсад
Фото:

Землетрясение началось ближе к полуночи по местному времени. В домах падала мебель и бытовая техника. На улице срабатывала сигнализация у машин, передает telegram-канал Mash. В детсаду №15 рухнули стены, сообщает канал. На месте работают экстренные службы.

Идет эвакуация жителей

В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Объявлена угроза цунами, идет эвакуация жителей на возвышенность из потенциально опасной зоны, сообщает глава региона Валерий Лимаренко. Он добавил в своем telegram-канале, что экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем. 

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В Тихом океане недалеко от Камчатки произошло сильнейшее за десятилетия землетрясение. Существует угроза цунами. Жителей эвакуируют. Подробности — в материале URA.RU. Мощное землетрясение магнитудой 7 баллов У побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Уже объявлена угроза цунами для побережья Авачинского залива, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Сейсмособытие произошло в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского. Местами магнитуда достигает 8 баллов. В детском саду обрушились стены Землетрясение началось ближе к полуночи по местному времени. В домах падала мебель и бытовая техника. На улице срабатывала сигнализация у машин, передает telegram-канал Mash. В детсаду №15 рухнули стены, сообщает канал. На месте работают экстренные службы. Идет эвакуация жителей В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Объявлена угроза цунами, идет эвакуация жителей на возвышенность из потенциально опасной зоны, сообщает глава региона Валерий Лимаренко. Он добавил в своем telegram-канале, что экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем. 
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