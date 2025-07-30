Дрон ВСУ протаранил 10 квартир в Белгороде

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Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде беспилотник ВСУ совершил атаку на жилой многоквартирный дом. В результате происшествия повреждено около десяти квартир, а также фасад здания. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате детонации повреждены остекление порядка 10 квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля», — сказано в сообщении telegram-канала губернатора. Кроме того, Гладков подчеркивает, что городская управа приступила к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль, в котором находилась глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и водитель. По информации Гладкова в результате нападения Рябикина получила осколочное ранение плеча, а водитель — баротравму.

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В Белгороде беспилотник ВСУ совершил атаку на жилой многоквартирный дом. В результате происшествия повреждено около десяти квартир, а также фасад здания. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В результате детонации повреждены остекление порядка 10 квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля», — сказано в сообщении telegram-канала губернатора. Кроме того, Гладков подчеркивает, что городская управа приступила к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений. Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль, в котором находилась глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и водитель. По информации Гладкова в результате нападения Рябикина получила осколочное ранение плеча, а водитель — баротравму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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