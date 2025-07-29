В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль чиновницы

В селе Борки Валуйского городского округа Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебный автомобиль. В нем находилась глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль. Пострадали глава территориальной администрации Рябикина Татьяна Владимировна и водитель», — заявил глава региона. О произошедшем он написал в своем официальном telegram-канале.
По словам Гладкова, в результате атаки Рябикина получила осколочное ранение плеча, а водитель — баротравму. Вся необходимая помощь оказывается.
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