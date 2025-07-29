В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль чиновницы

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал главу района и водителя в Белгородской области
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ВСУ атаковали при помощи БПЛА служебный автомобиль в Белгородской области
ВСУ атаковали при помощи БПЛА служебный автомобиль в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Борки Валуйского городского округа Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебный автомобиль. В нем находилась глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль. Пострадали глава территориальной администрации Рябикина Татьяна Владимировна и водитель», — заявил глава региона. О произошедшем он написал в своем официальном telegram-канале.

По словам Гладкова, в результате атаки Рябикина получила осколочное ранение плеча, а водитель — баротравму. Вся необходимая помощь оказывается. 

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В селе Борки Валуйского городского округа Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебный автомобиль. В нем находилась глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль. Пострадали глава территориальной администрации Рябикина Татьяна Владимировна и водитель», — заявил глава региона. О произошедшем он написал в своем официальном telegram-канале. По словам Гладкова, в результате атаки Рябикина получила осколочное ранение плеча, а водитель — баротравму. Вся необходимая помощь оказывается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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