Четыре волны цунами прошли на Сахалине

В Северо-Курильске Сахалинской области после землетрясения прошли четыре волны цунами. Об этом сообщил мэр города Александр Овсянников.
«Сегодня было серьезное землетрясение, по последним данным, свыше 8 баллов. <...> После этого прошло четыре волны цунами», — заявил мэр в своем telegram-канале. Заплеск волн достиг примерно 200 метро. В районе, прилегающем к порту тревога по-прежнему не снята. Сам город находится в безопасной зоне.
Ранее в Северо-Курильском районе после землетрясения и первых волн цунами был введен режим чрезвычайной ситуации, все 2 400 жителей эвакуированы на возвышенности. Сообщалось, что серьезных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.
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