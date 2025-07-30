Четыре волны цунами прошли на Сахалине

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Заплеск волн составил 200 метров
Заплеск волн составил 200 метров Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

В Северо-Курильске Сахалинской области после землетрясения прошли четыре волны цунами. Об этом сообщил мэр города Александр Овсянников.

«Сегодня было серьезное землетрясение, по последним данным, свыше 8 баллов. <...> После этого прошло четыре волны цунами», — заявил мэр в своем telegram-канале.  Заплеск волн достиг примерно 200 метро. В районе, прилегающем к порту тревога по-прежнему не снята. Сам город находится в безопасной зоне.

Ранее в Северо-Курильском районе после землетрясения и первых волн цунами был введен режим чрезвычайной ситуации, все 2 400 жителей эвакуированы на возвышенности. Сообщалось, что серьезных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. 

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В Северо-Курильске Сахалинской области после землетрясения прошли четыре волны цунами. Об этом сообщил мэр города Александр Овсянников. «Сегодня было серьезное землетрясение, по последним данным, свыше 8 баллов. <...> После этого прошло четыре волны цунами», — заявил мэр в своем telegram-канале.  Заплеск волн достиг примерно 200 метро. В районе, прилегающем к порту тревога по-прежнему не снята. Сам город находится в безопасной зоне. Ранее в Северо-Курильском районе после землетрясения и первых волн цунами был введен режим чрезвычайной ситуации, все 2 400 жителей эвакуированы на возвышенности. Сообщалось, что серьезных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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