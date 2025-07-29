Семьянин из Коми: что известно о новом начальнике ГАИ ЯНАО Владимире Покидко

В ЯНАО новым начальником ГАИ приказом от 27 июня назначен полковник полиции Владимир Покидко. Он занял пост, пустовавший с сентября 2024 года, после перевода прежнего начальника окружной Госавтоинспекции Павла Шаблинского в Луганскую народную республику. До этого, полковник служил на различных должностях в республике Коми, имеет ведомственные награды. Подробнее — в материале URA.RU.
Какие вузы окончил Владимир Покидко
Первое образование курсант Покидко получил в Москве, где окончил специальную среднюю школу милиции. Получив офицерские погоны, он переехал в Коми, где начал прохождение службы. Чтобы карьера развивалась успешнее, он поступил в Санкт-Петербургский университет МВД России, который окончил в 2011 году. Сведения об учебе предоставили URA.RU в пресс-службе окружной ГАИ.
Карьера и спецкомандировки
Из открытых источников следует, что за исключением периодов учебы и специальных командировок полицейский проходил службу в Коми. В 2008 году он носил погоны старшего лейтенанта и занимал должность старшего инспектора ДПС. После окончания университета, полицейский получил возможность занимать командные должности старшего начсостава. В 2018 году командовал батальоном ДПС в той же республике Коми, а в 2019 перешел на штабную работу, возглавив республиканский Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции.
В 2022 году, в качестве командира сводного отряда, отправился в шестимесячную командировку в Чеченскую республику. Перед отправкой министр внутренних дел Коми Андрей Сицский провел инструктаж личного состава, призвал сотрудников на должном профессиональном уровне выполнить все возложенные задачи, быть бдительными, соблюдать порядок и дисциплину. После завершения командировки, подполковник полиции Покидко стал заместителем начальника ГАИ республики Коми. В 2024 году получил звание полковника, некоторое время выполнял обязанности начальника республиканской Госавтоинспекции.
Семейное положение
Полковник женат, воспитывает двоих детей. С женой — Оксаной, их познакомили друзья. В августе 2008 года пара (тогда еще оба старшие лейтенанты) сыграла свадьбу.
В 2024 году Оксана Покидко служила в полиции Коми в должности начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. По официальной информации, супруги воспитывают двоих детей.
«Нас познакомили друзья. Поначалу мы даже не подозревали, что оба работаем в одном УВД. Вдруг заговорили о работе, и выяснилось, что оба мы — милиционеры!» — рассказывала Оксана журналистам «Комсомольской правды» в 2008 году.
Награды
Полковник Покидко имеет ведомственные награды. За годы службы он получил медали «За отличие в службе» трех степеней.
Ранее URA.RU рассказало, что новым начальником УГИБДД по ЯНАО 27 июня стал Владимир Покидко. До этого исполняющий обязанности ямальской ГАИ Василий Гучко стал его заместителем.
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