Жительница Химок догнала вора и забрала свои вещи назад. Видео

Храбрая россиянка догнала вора и забрала свои вещи назад
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Смелая девушка смогла дать отпор грабителю, который хотел украсть ее телефон
Смелая девушка смогла дать отпор грабителю, который хотел украсть ее телефон Фото:

Храбрая гражданка догнала нападавшего грабителя, укравшего у нее телефон, и отобрала свои вещи. Об этом сообщает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Злоумышленник подошёл к девушке, которая ожидала автобус на остановке, выхватил у неё из рук мобильный телефон и попытался скрыться. Не растерявшись, гражданка догнала нападавшего и отобрала свой смартфон, после чего обратилась в полицию», — сказано в сообщении подмосковной пресс-службы telegram-канала.

Кроме того, правоохранительные органы отметили, что 38-летний вор является уроженцем одной из республик ближнего зарубежья. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст.161 УК РФ. А также судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Храбрая гражданка догнала нападавшего грабителя, укравшего у нее телефон, и отобрала свои вещи. Об этом сообщает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. «Злоумышленник подошёл к девушке, которая ожидала автобус на остановке, выхватил у неё из рук мобильный телефон и попытался скрыться. Не растерявшись, гражданка догнала нападавшего и отобрала свой смартфон, после чего обратилась в полицию», — сказано в сообщении подмосковной пресс-службы telegram-канала. Кроме того, правоохранительные органы отметили, что 38-летний вор является уроженцем одной из республик ближнего зарубежья. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст.161 УК РФ. А также судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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