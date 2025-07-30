Храбрая гражданка догнала нападавшего грабителя, укравшего у нее телефон, и отобрала свои вещи. Об этом сообщает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Злоумышленник подошёл к девушке, которая ожидала автобус на остановке, выхватил у неё из рук мобильный телефон и попытался скрыться. Не растерявшись, гражданка догнала нападавшего и отобрала свой смартфон, после чего обратилась в полицию», — сказано в сообщении подмосковной пресс-службы telegram-канала.
Кроме того, правоохранительные органы отметили, что 38-летний вор является уроженцем одной из республик ближнего зарубежья. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст.161 УК РФ. А также судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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