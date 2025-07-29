Жительнице ХМАО заблокировали карту после оплаты переводом в овощном ларьке

Жительница ХМАО лишилась доступа к своей банковской карте после оплаты покупки в овощной палатке переводом на карту продавца. Сумма операции была чуть больше тысячи рублей, но этого оказалось достаточно, чтобы банк заблокировал счет.
«Мне карту заблочили за такой перевод, чуть больше 1000 рублей, по 115-ФЗ. Теперь только поход в банк с выписками и справками, плюс письменное объяснение — кому, куда и зачем перевела», — рассказала женщина в комментариях к публикации по теме в telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки».
Блокировка подобных переводов возможна, если у банка возникают подозрения в происхождении или назначении средств. Особенно это касается операций между физлицами, не сопровождаемых договором купли-продажи.
«Не надо, так сказать, этому удивляться. За практически любой, вне зависимости от суммы, перевод P2P, в смысле от гражданина куда-то на юридическое лицо, которое находится в серых или черных списках Центрального банка, карту могут заблокировать», — пояснил агентству финансовый аналитик Виталий Калугин.
Ситуация при этом может зависеть от правил конкретного банка, а сами переводы должны попадать под критерии подозрительности. «Например, если вы несколько переводов одному человеку подряд делаете. Или по номеру телефона продавцу отправляете вместо оплаты через кассу», — уточняет Калугин.
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