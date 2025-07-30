Дмитрий Хрусталев снят с рейса Калининград-Москва

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Артист поднялся на борт в состоянии сильного алкогольного опьянения
Артист поднялся на борт в состоянии сильного алкогольного опьянения Фото:

Комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев был снят с рейса Калининград-Москва. Причиной стало неадекватное поведение на борту самолета.

Как пишет telegram-канал «Поток», Хрусталев должен был вылететь из Калининграда в Москву бизнес-классом авиакомпании «Россия». Однако, артист поднялся на борт в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместо того чтобы занять свое место, он начал конфликтовать с бортпроводниками, требуя сопровождения до кресла и выражаясь нецензурно в адрес экипажа и других пассажиров, в том числе семей с детьми.

Поведение Хрусталева вынудило экипаж принять решение о его высадке из самолета. Для урегулирования ситуации была вызвана полиция, которая встретила комика в аэропорту. Из-за инцидента вылет рейса задержался на три часа.

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Комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев был снят с рейса Калининград-Москва. Причиной стало неадекватное поведение на борту самолета. Как пишет telegram-канал «Поток», Хрусталев должен был вылететь из Калининграда в Москву бизнес-классом авиакомпании «Россия». Однако, артист поднялся на борт в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместо того чтобы занять свое место, он начал конфликтовать с бортпроводниками, требуя сопровождения до кресла и выражаясь нецензурно в адрес экипажа и других пассажиров, в том числе семей с детьми. Поведение Хрусталева вынудило экипаж принять решение о его высадке из самолета. Для урегулирования ситуации была вызвана полиция, которая встретила комика в аэропорту. Из-за инцидента вылет рейса задержался на три часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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