Дмитрий Хрусталев снят с рейса Калининград-Москва

Комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев был снят с рейса Калининград-Москва. Причиной стало неадекватное поведение на борту самолета.
Как пишет telegram-канал «Поток», Хрусталев должен был вылететь из Калининграда в Москву бизнес-классом авиакомпании «Россия». Однако, артист поднялся на борт в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместо того чтобы занять свое место, он начал конфликтовать с бортпроводниками, требуя сопровождения до кресла и выражаясь нецензурно в адрес экипажа и других пассажиров, в том числе семей с детьми.
Поведение Хрусталева вынудило экипаж принять решение о его высадке из самолета. Для урегулирования ситуации была вызвана полиция, которая встретила комика в аэропорту. Из-за инцидента вылет рейса задержался на три часа.
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