Отменены рейсы в Северо-Курильск из-за риска подтопления

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В Северо-Курильске существует риск подтопления
В Северо-Курильске существует риск подтопления Фото:
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На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Регулярные рейсы в Северо-Курильск (остров Парамушир) отменены из-за угрозы подтопления взлетно-посадочной полосы. При этом объекты авиационной инфраструктуры в Сахалинской области не пострадали от землетрясения, аэродромы региона остались вне зоны воздействия стихийного бедствия. ОБ этом рассказали в Росавиации.

«Из-за угрозы подтопления ВПП временно отменены рейсы в Северо-Курильск», — говорится в сообщении официального telegram-канала Росавиации. На Камчатке авиасообщение продолжает работать в штатном режиме. Аэропорт Елизово 30 июля обслужил 27 рейсов и около 4,5 тысяч пассажиров. Специалисты провели полную проверку оборудования и объектов повреждений не обнаружено.

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Регулярные рейсы в Северо-Курильск (остров Парамушир) отменены из-за угрозы подтопления взлетно-посадочной полосы. При этом объекты авиационной инфраструктуры в Сахалинской области не пострадали от землетрясения, аэродромы региона остались вне зоны воздействия стихийного бедствия. ОБ этом рассказали в Росавиации. «Из-за угрозы подтопления ВПП временно отменены рейсы в Северо-Курильск», — говорится в сообщении официального telegram-канала Росавиации. На Камчатке авиасообщение продолжает работать в штатном режиме. Аэропорт Елизово 30 июля обслужил 27 рейсов и около 4,5 тысяч пассажиров. Специалисты провели полную проверку оборудования и объектов повреждений не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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