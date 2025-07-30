Один из крупнейших интернет-провайдеров в Петербурге подвергся хакерской атаке

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Мощнейшая хакерская атака осуществляется на провайдера AirNet в Петербурге
Мощнейшая хакерская атака осуществляется на провайдера AirNet в Петербурге Фото:

Один из ведущих интернет-провайдеров Санкт-Петербурга AirNet подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили telegram-каналы.

У клиентов не работают домашний интернет и связь, при попытке зайти на сайт AirNet пользователи сталкиваются с ошибками. Северы провайдера отключены, сотрудники компании не могут получить к ним доступ и воспользоваться рабочими компьютерами. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на комментарий компании.

По их данным, мощнейшая атака идет на всю сеть провайдера и продолжается до сих пор. В настоящий момент специалисты AirNet проводят технические работы по восстановлению стабильной работы сети и усилению мер защиты.

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Один из ведущих интернет-провайдеров Санкт-Петербурга AirNet подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили telegram-каналы. У клиентов не работают домашний интернет и связь, при попытке зайти на сайт AirNet пользователи сталкиваются с ошибками. Северы провайдера отключены, сотрудники компании не могут получить к ним доступ и воспользоваться рабочими компьютерами. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на комментарий компании. По их данным, мощнейшая атака идет на всю сеть провайдера и продолжается до сих пор. В настоящий момент специалисты AirNet проводят технические работы по восстановлению стабильной работы сети и усилению мер защиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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