Один из ведущих интернет-провайдеров Санкт-Петербурга AirNet подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили telegram-каналы.
У клиентов не работают домашний интернет и связь, при попытке зайти на сайт AirNet пользователи сталкиваются с ошибками. Северы провайдера отключены, сотрудники компании не могут получить к ним доступ и воспользоваться рабочими компьютерами. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на комментарий компании.
По их данным, мощнейшая атака идет на всю сеть провайдера и продолжается до сих пор. В настоящий момент специалисты AirNet проводят технические работы по восстановлению стабильной работы сети и усилению мер защиты.
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