Жена ведущего Диброва прокомментировала слухи о разводе

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опровергла появившиеся в СМИ слухи о разводе. Об этом она сообщила в беседе с журналистами.
«Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет», — заявила Полина Диброва в беседе с telegram-каналом «Новости знаменитостей». Она добавила, что других новостей в их семье нет.
Ранее в интернете появились сообщения о возможном разладе в семье Дибровых. Анонимные источники якобы из близкого круга семьи утверждали, что супруги якобы прекратили вместе появляться на публичных мероприятиях и путешествовать, а также сообщали об отсутствии обручального кольца у Полины и появлении в ее жизни другого мужчины. Пара состоит в браке с 2009 года, у них трое сыновей: Александр, Федор и Илья.
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