Жена ведущего Диброва прокомментировала слухи о разводе

Жена Диброва опровергла информацию о разводе с телеведущим
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Жена Диброва заявила, что не развелась с мужем
Жена Диброва заявила, что не развелась с мужем Фото:

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опровергла появившиеся в СМИ слухи о разводе. Об этом она сообщила в беседе с журналистами.

«Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет», — заявила Полина Диброва в беседе с telegram-каналом «Новости знаменитостей». Она добавила, что других новостей в их семье нет.

Ранее в интернете появились сообщения о возможном разладе в семье Дибровых. Анонимные источники якобы из близкого круга семьи утверждали, что супруги якобы прекратили вместе появляться на публичных мероприятиях и путешествовать, а также сообщали об отсутствии обручального кольца у Полины и появлении в ее жизни другого мужчины. Пара состоит в браке с 2009 года, у них трое сыновей: Александр, Федор и Илья.

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Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опровергла появившиеся в СМИ слухи о разводе. Об этом она сообщила в беседе с журналистами. «Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет», — заявила Полина Диброва в беседе с telegram-каналом «Новости знаменитостей». Она добавила, что других новостей в их семье нет. Ранее в интернете появились сообщения о возможном разладе в семье Дибровых. Анонимные источники якобы из близкого круга семьи утверждали, что супруги якобы прекратили вместе появляться на публичных мероприятиях и путешествовать, а также сообщали об отсутствии обручального кольца у Полины и появлении в ее жизни другого мужчины. Пара состоит в браке с 2009 года, у них трое сыновей: Александр, Федор и Илья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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