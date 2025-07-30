MWM: российская атомная подлодка запустила крупнейшую в мире крылатую ракету

Российская атомная подводная лодка «Орел» проекта 949А «Антей» в ходе учений «Июльский шторм» произвела запуск крупнейшей в мире крылатой ракеты по учебной цели. Об этом сообщает один из западных журналов.
«Атомная многоцелевая подводная лодка проекта 949А „Антей“ ВМФ России нанесла удар крылатыми ракетами во время учений с боевыми стрельбами „Июльский шторм“», — пишет Military Watch Magazine (MWM). Издание обратило внимание, что подлодка «Орел» способна нести на борту до 24 крылатых ракет «Гранит» массой по семь тонн каждая.
По данным MWM, эти ракеты примерно в четыре раза крупнее по размерам, чем крылатые ракеты, используемые современными надводными кораблями. Дальность поражения ракет «Гранит» составляет 500 километров. Они предназначены для уничтожения авианосных ударных групп противника.
В материале журнала также отмечается, что подводные лодки проекта 949А «Антей» постепенно выводятся из состава флота. Им на смену приходят более современные субмарины проекта 885 «Ясень», а вместо ракет «Гранит» флот получает гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главной целью участников военно-морских учений «Июльский шторм» является безусловное обеспечение безопасности страны. Как подчеркнул российский лидер, особое значение в вопросах защиты суверенитета и национальных интересов России отводится Военно-морскому флоту.
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