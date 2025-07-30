Ученый рассказал, будут ли новые землетрясения на Камчатке

После самого мощного с 1952 года землетрясения, произошедшего на Камчатке, в регионе ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Об этом сообщил директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.
«В крае обстановка нормальная, население несколько нервничает, но в основном, думаю, обстановка спокойная. Ожидаем довольно сильных, но не разрушительных афтершоков», — рассказал Чебров в беседе с РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 8,7 было зафиксировано на Камчатке утром 30 июля. Это самый сильный подземный толчок в регионе за последние 73 года. Власти объявили угрозу цунами и призвали жителей не приближаться к побережью в опасных районах. В результате землетрясения произошло частичное обрушение стены в одном из детских садов Камчатки. В аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина.
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