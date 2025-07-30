Утром 30 июля у восточного побережья Камчатки произошло разрушительное землетрясение магнитудой 8,8 баллов ставшее сильнейшим в регионе с 1952 года. Эпицентр подземных толчков, зафиксированных на глубине 32 км в Тихом океане в 161 км от Петропавловска-Камчатского, вызвал цунами, угрожающее 10 странам. Ученые отмечают, что афтершоки после землетрясения сохранятся в течение года. Главное о произошедшем стихийном бедствии — в материале URA.RU.
Международная угроза
Землетрясение спровоцировало цунами, которое угрожает 10 странам. На Камчатке высота цунами могла достигать 15 метров, заявил руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Игорь Медведев. В Японии, префектуре Хоккайдо, волны высотой до 50 сантиметров уже достигли береговой линии, затопив прибрежные районы и вызвав хаос в портовых сооружениях. В Китае объявлен «желтый» уровень опасности.
Цунами движется в сторону западного побережья Соединенных Штатов, Канады. Предупреждение о возможном цунами было также выпущено для Чили, Эквадора, Перу, Мексики и Соломоновых Островов, передает CNBS. Власти призывают жителей прибрежных зон немедленно уходить на возвышенности. URA.RU ведет прямую трансляцию, освещая ЧП.
Пострадавшие: среди них — ребенок
По последним данным, в результате землетрясения на Камчатке пострадали четыре человека, среди них ребенок. Двое были доставлены в больницу с легкими ушибами, их жизни ничего не угрожает. В Сахалинской области пострадавших нет.
Кроме того, медики отмечают увеличение случаев приступов эпилепсии и панических атак среди населения, связанных со стрессом. Власти Камчатки также сообщили о планах наградить врачей, которые продолжали операцию онкобольному во время землетрясения.
Эвакуация в России и Японии
Эвакуационные мероприятия приобрели внушительный масштаб. В Северо-Курильске полностью эвакуированы все 2400 жителей, которые были размещены на возвышенностях. На Курильских островах в общей сложности эвакуировано 2700 человек. В Японии около миллиона человек были вынуждены покинуть прибрежные районы. Особенно массовая эвакуация проводилась в префектурах Хоккайдо, Мияги и Фукусима.
Разрушительные последствия и ограничения для туристов
На кадрах в соцсетях видно панику людей. Толчки заставляют двигаться даже внедорожники, передает «Пятый канал». Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе и Петропавловске-Камчатском. В Северо-Курильске стихия нанесла удар по объектам инфраструктуры. Среди них:
- Рыбоперерабатывающий завод "Алаид" практически полностью затоплен, оборудование повреждено.
- Несколько судов унесло в море.
- 90% печных труб в жилых домах требуют восстановления.
В Петропавловске-Камчатском:
- Обрушена стена детского сада №15 (здание находилось на ремонте)
- Повреждена городская детская поликлиника, приостановлена ее работа
- В аэропорту частично обрушились потолочные конструкции
- Многочисленные трещины в жилых домах и административных зданиях
Кроме того, закрыты для посещения некоторые природные парки. На экструзии Верблюд отмечено частичное разрушение тропы. Кроме того, временно ограничен доступ к вулкану Горелый, каньону Опасный, подножию Мутновского вулкана и пещерам Горелого.
Сколько будут продолжаться афтершоки
Ощутимые афтершоки после землетрясения будут продолжаться еще год, заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» также отмечал, что интенсивные толчки, ощущаемые жителями города будут продолжаться не менее месяца.
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