Сейсмолог рассказал о везении жителей Камчатки во время мощного землетрясения

Жителям Камчатки и Курил удалось избежать катастрофических последствий сильнейшего землетрясения магнитудой 8.8 благодаря удачному стечению обстоятельств. Об этом рассказал заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН Андрей Корженков.
«Жителям очень повезло. Если бы очаг землетрясения, выплеск сейсмической энергии, произошел на суше, были бы просто невозможные жертвы и разрушения», — передает слова Корженкова РИА Новости. Несмотря на мощные толчки, продолжавшиеся несколько минут, и последовавшее цунами высотой до 15 метров, серьезных разрушений удалось избежать.
Наиболее пострадал Северо-Курильск, где вода затопила порт и рыбозавод. В Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада. Местные жители и туристы оперативно эвакуировались на возвышенности, помня трагический опыт прошлых лет.
Ученые предупреждают, что повторные толчки будут продолжаться годами, так как регион находится в зоне активного взаимодействия трех тектонических плит. «Это продлится годы, пока плиты не займут новое положение», — отмечает Корженков.
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