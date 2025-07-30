Ученые рассказали, где находится эпицентр землетрясения на Камчатке

Эпицентр мощного землетрясения, произошедшего 30 июля на Камчатке, находится на глубине 47 километров. Об этом сообщил директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.
«Эпицентр пересчитали, он уже на глубине 47 километров, это все равно поверхностное землетрясение», — уточнил Данила Чебров. По его словам, глубина в данной ситуации не имеет определяющего значения, поскольку очаг сейсмической активности оказался огромным — порядка 300 километров в длину. «Это объем среды, которая работает, а не точка… Толща где-нибудь тоже, наверное, километров до 60-ти в это все вовлечена, поэтому это огромное землетрясение, которое считается поверхностным», — отметил специалист.
Утром 30 июля на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой почти девять баллов — самое сильное в регионе с 1952 года. После подземных толчков была объявлена угроза цунами. Жителей прибрежных населенных пунктов предупредили о необходимости держаться подальше от береговой линии в опасных зонах. Власти Сахалинской области сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации в Северо-Курильском районе из-за последствий землетрясения и угрозы цунами. На данный момент угроза цунами снята.
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