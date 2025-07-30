Дефицит бюджета Германии в 2025 году достигнет 170 миллиардов евро, и правительство планирует сократить расходы по большинству направлений, за исключением обороны и инфраструктуры. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля.
По словам Клингбайля, столь высокий дефицит создает серьезные трудности для действующей коалиции. Страна вынуждена финансировать государственные обязательства за счет значительных заимствований, что является серьезной проблемой. В связи с этим министр подчеркнул необходимость ликвидировать дефицит бюджета до 2029 года.
В ходе обсуждения бюджетной политики Клингбайль сообщил, что Германия не будет повышать налоги, поэтому для достижения поставленных целей потребуется уменьшить финансирование министерств и сократить расходы на реформирование социальной сферы. При этом он не упомянул о возможности сокращения средств, выделяемых на оборону и развитие инфраструктуры.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что к 2029 году Германия планирует увеличить расходы на оборону до 162 миллиардов евро. Из этой суммы девяти миллиардов планируется направить в течение четырех лет на поддержку Украины. Германия активно усиливает помощь Киеву, одновременно сталкиваясь с беспрецедентным увеличением госдолга и неблагоприятными экономическими прогнозами, включая риск рецессии. На фоне этих тенденций немецкое правительство планирует существенное повышение военных расходов. Таким образом, финансовая помощь Украине осуществляется ценой значительного давления на экономику самой Германии.
В условиях бюджетных ограничений и растущего дефицита канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости повышения трудовой активности населения. Он подчеркнул, что для стабилизации экономики потребуется увеличение продолжительности рабочего дня и сокращение социальных расходов. Такие меры могут привести к дополнительному снижению уровня социальной поддержки и усилению нагрузки на немецких граждан.
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