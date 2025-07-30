В Ханты-Мансийске (ХМАО) на закрытии молодежного форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся» выступил основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Об этом сообщает журналист URA.RU с мероприятия.
«Самойлов со сцены поприветствовал Ханты-Мансийск. А выступление начал с одного из главных хитов группы „Как на войне“, передает журналист URA.RU. Музыкант также поблагодарил власти Югры, Ханты-Мансийска и передал привет бойцам на СВО.
Вместе с Самойловым на сцене выступили сын эстрадного певца Олега Газманова Родион и Елизавета Долженкова. Молодая певица с детства занимается народной музыкой и выступала перед президентом России Владимиром Путиным.
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