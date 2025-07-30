Легенда российского рока Самойлов выступил на главной площади Ханты-Мансийска. Видео

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Вадим Самойлов выступил на центральной площади в Ханты-Мансийске
Вадим Самойлов выступил на центральной площади в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) на закрытии молодежного форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся» выступил основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Об этом сообщает журналист URA.RU с мероприятия.

«Самойлов со сцены поприветствовал Ханты-Мансийск. А выступление начал с одного из главных хитов группы „Как на войне“, передает журналист URA.RU. Музыкант также поблагодарил власти Югры, Ханты-Мансийска и передал привет бойцам на СВО.

Вместе с Самойловым на сцене выступили сын эстрадного певца Олега Газманова Родион и Елизавета Долженкова. Молодая певица с детства занимается народной музыкой и выступала перед президентом России Владимиром Путиным.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) на закрытии молодежного форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся» выступил основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Об этом сообщает журналист URA.RU с мероприятия. «Самойлов со сцены поприветствовал Ханты-Мансийск. А выступление начал с одного из главных хитов группы „Как на войне“, передает журналист URA.RU. Музыкант также поблагодарил власти Югры, Ханты-Мансийска и передал привет бойцам на СВО. Вместе с Самойловым на сцене выступили сын эстрадного певца Олега Газманова Родион и Елизавета Долженкова. Молодая певица с детства занимается народной музыкой и выступала перед президентом России Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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