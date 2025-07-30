30 июля 2025

Балицкий: три ребенка пострадали при обстреле детской площадки в Запорожье

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор заявил, что была обстреляна детская площадка
Губернатор заявил, что была обстреляна детская площадка Фото:

Число детей, пострадавших в результате обстрела детской площадки в городе Васильевка Запорожской области, увеличилось до трех. Об этом 30 июля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем telegram-канале.

По словам Балицкого, при обстреле территории детской площадки пострадал еще один ребенок — мальчик 2013 года рождения. Он был госпитализирован с диагнозами «акубаротравма» и «контузия». «Всего в результате обстрела пострадали три ребенка. Их жизни ничего не угрожает, дети находятся под наблюдением врачей», — написал глава региона.

Губернатор уточнил, что во время обстрела на площадке находилось около десяти детей. После начала атаки их удалось оперативно эвакуировать в подвальное помещение расположенного рядом жилого дома. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Число детей, пострадавших в результате обстрела детской площадки в городе Васильевка Запорожской области, увеличилось до трех. Об этом 30 июля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По словам Балицкого, при обстреле территории детской площадки пострадал еще один ребенок — мальчик 2013 года рождения. Он был госпитализирован с диагнозами «акубаротравма» и «контузия». «Всего в результате обстрела пострадали три ребенка. Их жизни ничего не угрожает, дети находятся под наблюдением врачей», — написал глава региона. Губернатор уточнил, что во время обстрела на площадке находилось около десяти детей. После начала атаки их удалось оперативно эвакуировать в подвальное помещение расположенного рядом жилого дома. На месте происшествия работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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