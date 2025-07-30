ВСУ ударили по детской площадке в Запорожье с детьми

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Оба ребенка получили осколочные ранения
Оба ребенка получили осколочные ранения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли детскую площадку в Васильевке Запорожской области. В результате пострадали двое детей. Об этом сообщает губернатора региона Евгений Балицкий.

«В результате обстрела противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадали двое детей», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Среди пострадавших — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. Оба ребенка получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Балицкий находится на постоянной связи с оперативными службами. По словам губернатора, существует опасность повторных обстрелов в регионе.

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ВСУ обстреляли детскую площадку в Васильевке Запорожской области. В результате пострадали двое детей. Об этом сообщает губернатора региона Евгений Балицкий. «В результате обстрела противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадали двое детей», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Среди пострадавших — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. Оба ребенка получили осколочные ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Балицкий находится на постоянной связи с оперативными службами. По словам губернатора, существует опасность повторных обстрелов в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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