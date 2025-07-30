ВСУ ударили по детской площадке в Запорожье с детьми

ВСУ обстреляли детскую площадку в Васильевке Запорожской области. В результате пострадали двое детей. Об этом сообщает губернатора региона Евгений Балицкий.
«В результате обстрела противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадали двое детей», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Среди пострадавших — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. Оба ребенка получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Балицкий находится на постоянной связи с оперативными службами. По словам губернатора, существует опасность повторных обстрелов в регионе.
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