30 июля 2025

В Госуслугах и платежных системах «Мир» зафиксировали сбой

DownDetector: В платежных системах произошли сбои
© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи пожаловались на сбои в Госуслугах и системе «Мир»
Пользователи пожаловались на сбои в Госуслугах и системе «Мир» Фото:

В работе портала Госуслуги и платежных систем «Мир» наблюдаются массовые сбои. Пользователи из разных регионов России сообщают о проблемах с доступом и проведением операций. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

«Жалоб — много. 107 в час. 600 за сутки. Московская область 76%, Курганская область 14%, Чувашская Республика 4%, Санкт-Петербург 2%», — говорится на сайте DownDetector.

Согласно данным сервиса, также зафиксировано большое количество жалоб на работу платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП). Больше всего проблем отмечают жители Московской области.

Ранее, 10 июля, пользователи по всей России уже сталкивались с масштабными перебоями в работе Системы быстрых платежей и связанных банковских сервисов. Тогда количество жалоб превышало семь тысяч, а основные проблемы касались задержек переводов и авторизации в приложениях. В Центре мониторинга и управления сетью связи отмечали, что DDoS-атак на инфраструктуру не зафиксировано.

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В работе портала Госуслуги и платежных систем «Мир» наблюдаются массовые сбои. Пользователи из разных регионов России сообщают о проблемах с доступом и проведением операций. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector. «Жалоб — много. 107 в час. 600 за сутки. Московская область 76%, Курганская область 14%, Чувашская Республика 4%, Санкт-Петербург 2%», — говорится на сайте DownDetector. Согласно данным сервиса, также зафиксировано большое количество жалоб на работу платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП). Больше всего проблем отмечают жители Московской области. Ранее, 10 июля, пользователи по всей России уже сталкивались с масштабными перебоями в работе Системы быстрых платежей и связанных банковских сервисов. Тогда количество жалоб превышало семь тысяч, а основные проблемы касались задержек переводов и авторизации в приложениях. В Центре мониторинга и управления сетью связи отмечали, что DDoS-атак на инфраструктуру не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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