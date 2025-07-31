Дроны уничтожены в пяти районах Ростовской области

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Пять районов Ростовской области атакованы ВСУ
Пять районов Ростовской области атакованы ВСУ Фото:

Средства ПВО сбили за ночь украинские дроны в пяти районах Ростовской области. Из-за падения обломков в одном из них загорелась лесопосадка, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«За ночь в Ростовской области БПЛА уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах», — сообщил Слюсарь. После падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка около трассы М-4 «Дон». Также пожар начался в районе поселка Каменка и у хутора Семичный. Пожарные потушили возгорание.

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Средства ПВО сбили за ночь украинские дроны в пяти районах Ростовской области. Из-за падения обломков в одном из них загорелась лесопосадка, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «За ночь в Ростовской области БПЛА уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах», — сообщил Слюсарь. После падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка около трассы М-4 «Дон». Также пожар начался в районе поселка Каменка и у хутора Семичный. Пожарные потушили возгорание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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