Жители Часова Яра прятались в подвалах от ВСУ

Большинство жителей из города Часов Яр в ДНР, которые длительное время скрывались в подвалах, были выведены из опасной зоны. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Из Часова Яра вывели большую часть мирных жителей, которые там оставались», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Многие жители города были вынуждены прятаться в подвалах своих домов из-за интенсивных боевых действий. Несмотря на уже проведенную эвакуацию, российские военные продолжают обследовать подвальные помещения и другие укрытия в Часовом Яре.
Ранее Министерство обороны России объявило об освобождении Часова Яра после продолжительных боев, которые длились более года. Город считался одним из ключевых укрепрайонов ВСУ на Донбассе. Часов Яр характеризуется сложным ландшафтом и плотной застройкой.
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