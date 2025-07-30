30 июля 2025

Суд вынес приговор жителю ХМАО, который забил соседа до смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину отправят в колонию почти на девять лет
Мужчину отправят в колонию почти на девять лет Фото:

Жителя Пыть-Яха приговорили к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Во время пьяной ссоры мужчина избил и порезал соседа ножом.

«В октябре 2023 года между подсудимым и его соседом, совместно распивавшими спиртное в квартире, произошла ссора, переросшая в обоюдную драку. В процессе драки подсудимый сначала нанес потерпевшему множественные удары по голове и телу руками и ногами, а после — несколько ножевых ранений», — говорится в telegram-канале окружного Следкома.

Потерпевший чуть позже скончался больнице. Убийцей оказался мужчина 1975 года рождения. Ему вменяли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

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Жителя Пыть-Яха приговорили к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Во время пьяной ссоры мужчина избил и порезал соседа ножом. «В октябре 2023 года между подсудимым и его соседом, совместно распивавшими спиртное в квартире, произошла ссора, переросшая в обоюдную драку. В процессе драки подсудимый сначала нанес потерпевшему множественные удары по голове и телу руками и ногами, а после — несколько ножевых ранений», — говорится в telegram-канале окружного Следкома. Потерпевший чуть позже скончался больнице. Убийцей оказался мужчина 1975 года рождения. Ему вменяли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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