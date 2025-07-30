Суд вынес приговор жителю ХМАО, который забил соседа до смерти

Жителя Пыть-Яха приговорили к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Во время пьяной ссоры мужчина избил и порезал соседа ножом.
«В октябре 2023 года между подсудимым и его соседом, совместно распивавшими спиртное в квартире, произошла ссора, переросшая в обоюдную драку. В процессе драки подсудимый сначала нанес потерпевшему множественные удары по голове и телу руками и ногами, а после — несколько ножевых ранений», — говорится в telegram-канале окружного Следкома.
Потерпевший чуть позже скончался больнице. Убийцей оказался мужчина 1975 года рождения. Ему вменяли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.
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