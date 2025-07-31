«Интересно, что президент сделает с ними»: Запашный — о двух слонах, подаренных Путину президентом Лаоса

Дрессировщик Запашный: подаренные Путину слоны — знак глубокого уважения
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдгарду Запашному интересно, что президент сделает со слонами
Эдгарду Запашному интересно, что президент сделает со слонами Фото:

Владимиру Путину президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил двух слонов. В беседе с URA.RU генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный поделился своими мыслями о таком жесте политика.

«Приятно, что такие подарки становятся хорошим трендом. Что будет делать Владимир Путин с этими слонами, мне пока неизвестно. Может быть, оставит их себе или куда-то передаст. Мне теперь даже интересно, что за слоны, когда прибудут, куда пойдут», — рассказал Эдгард.

Дрессировщик отметил, что это уже не первый подобный жест. Изначально такие необычные подарки делала Республика Мьянма, которая презентовала слонов для уголка дедушки Дурова, а потом Большому Московскому цирку. Таким образом государство Мьянма отметило юбилейные даты дипломатических отношений между нашими странами.

«Подобные жесты, когда дарят имиджевых животных, таких как слоны или панды — знак доверительных отношений, глубокого уважения и желания продолжать контакты на всех уровнях. В свое время король Индии в Царской России дарил нашей стране слонов. Потом в Питере появилась улица Слоновая», — напомнил Запашный.

Владимир Путин уже не первый раз дарят животных. Ранее президенту России презентовали несколько раз собак. Самые известные случаи — это подаренная в 2012 году японская акита-ину по кличке Юмэ.

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Владимиру Путину президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил двух слонов. В беседе с URA.RU генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный поделился своими мыслями о таком жесте политика. Дрессировщик отметил, что это уже не первый подобный жест. Изначально такие необычные подарки делала Республика Мьянма, которая презентовала слонов для уголка дедушки Дурова, а потом Большому Московскому цирку. Таким образом государство Мьянма отметило юбилейные даты дипломатических отношений между нашими странами. «Подобные жесты, когда дарят имиджевых животных, таких как слоны или панды — знак доверительных отношений, глубокого уважения и желания продолжать контакты на всех уровнях. В свое время король Индии в Царской России дарил нашей стране слонов. Потом в Питере появилась улица Слоновая», — напомнил Запашный. Владимир Путин уже не первый раз дарят животных. Ранее президенту России презентовали несколько раз собак. Самые известные случаи — это подаренная в 2012 году японская акита-ину по кличке Юмэ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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