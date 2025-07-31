В Балашихе горит многоквартирный дом, один человек погиб

В Балашихе Московской области крупный пожар в многоквартирном доме. Известно об одном погибшем. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России.
Как рассказали в МЧС, пожар ликвидируют на улице Флерова, 2. Загорелась квартира на последнем этаже, после чего огонь распространился на кровлю здания. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. В ликвидации задействовано более 40 человек личного состава и 14 единиц техники.
Спасатели организовали эвакуацию жильцов дома. На данный момент известно об одном погибшем в результате пожара.
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