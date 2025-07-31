В Балашихе горит многоквартирный дом, один человек погиб

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Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров
Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров Фото:

В Балашихе Московской области крупный пожар в многоквартирном доме. Известно об одном погибшем. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России.

Как рассказали в МЧС, пожар ликвидируют на улице Флерова, 2. Загорелась квартира на последнем этаже, после чего огонь распространился на кровлю здания. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. В ликвидации задействовано более 40 человек личного состава и 14 единиц техники.

Спасатели организовали эвакуацию жильцов дома. На данный момент известно об одном погибшем в результате пожара.

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В Балашихе Московской области крупный пожар в многоквартирном доме. Известно об одном погибшем. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России. Как рассказали в МЧС, пожар ликвидируют на улице Флерова, 2. Загорелась квартира на последнем этаже, после чего огонь распространился на кровлю здания. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. В ликвидации задействовано более 40 человек личного состава и 14 единиц техники. Спасатели организовали эвакуацию жильцов дома. На данный момент известно об одном погибшем в результате пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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