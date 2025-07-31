31 июля 2025

Сенат США одобрил огромную помощь Украине

США выделят Украине 800 млн долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США выделит Украине 800 млн долларов
США выделит Украине 800 млн долларов Фото:

Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил проект оборонного бюджета на 2026 год, предусматривающий выделение 800 миллионов долларов на военную помощь Украине и 225 миллионов долларов странам Балтии. Об этом сообщается в официальном заявлении комитета, опубликованном на его сайте.

«800 миллионов долларов США на инициативу по безопасности Украины, 225 миллионов долларов США на инициативу по безопасности стран Балтии, а также увеличенное финансирование Бахрейна и Иордании», — говорится в документе. В заявлении уточняется, что общий объем оборонного бюджета США на 2026 год, одобренного комитетом, составит 851,9 миллиарда долларов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил проект оборонного бюджета на 2026 год, предусматривающий выделение 800 миллионов долларов на военную помощь Украине и 225 миллионов долларов странам Балтии. Об этом сообщается в официальном заявлении комитета, опубликованном на его сайте. «800 миллионов долларов США на инициативу по безопасности Украины, 225 миллионов долларов США на инициативу по безопасности стран Балтии, а также увеличенное финансирование Бахрейна и Иордании», — говорится в документе. В заявлении уточняется, что общий объем оборонного бюджета США на 2026 год, одобренного комитетом, составит 851,9 миллиарда долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...