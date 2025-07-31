Сенат США одобрил огромную помощь Украине

Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил проект оборонного бюджета на 2026 год, предусматривающий выделение 800 миллионов долларов на военную помощь Украине и 225 миллионов долларов странам Балтии. Об этом сообщается в официальном заявлении комитета, опубликованном на его сайте.
«800 миллионов долларов США на инициативу по безопасности Украины, 225 миллионов долларов США на инициативу по безопасности стран Балтии, а также увеличенное финансирование Бахрейна и Иордании», — говорится в документе. В заявлении уточняется, что общий объем оборонного бюджета США на 2026 год, одобренного комитетом, составит 851,9 миллиарда долларов.
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