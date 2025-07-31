31 июля 2025

Швыдкой: демонтаж памятника Айвазовскому в Карабахе вызывает сожаление

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Швыдкой раскритиковал снос памятника
Швыдкой раскритиковал снос памятника Фото:

В Нагорном Карабахе Азербайджан снес памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому. Сожаление об этом высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Действия азербайджанской стороны по демонтажу в Карабахе памятника Айвазовскому вызывают сожаление и глубокое неприятие», — передает ТАСС слова Швыдкого. Он добавил, что памятник художнику был поставлен при содействии российских миротворцев в 2021 году.

Нагорный Карабах вышел из Азербайджанской ССР 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном (1992-1994) регион существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. Позднее страны договорились прекратить огонь. Это произошло благодаря посредничеству России. Затем Азербайджан отвоевал у Армении спорную территорию.

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В Нагорном Карабахе Азербайджан снес памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому. Сожаление об этом высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Действия азербайджанской стороны по демонтажу в Карабахе памятника Айвазовскому вызывают сожаление и глубокое неприятие», — передает ТАСС слова Швыдкого. Он добавил, что памятник художнику был поставлен при содействии российских миротворцев в 2021 году. Нагорный Карабах вышел из Азербайджанской ССР 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном (1992-1994) регион существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. Позднее страны договорились прекратить огонь. Это произошло благодаря посредничеству России. Затем Азербайджан отвоевал у Армении спорную территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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