Баку ждет денег от России на восстановление региона Нагорный Крабах

Баку ждет помощи от России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Республика надеется на инвестиции РФ в восстановление региона Нагорный Карабах.
«Первый <...> инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном. <...> То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», — заявил Алиев в беседе с гендиректором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Кисилевым. Президент Азербайджана подчеркнул, что в республике будут рады приходу компаний из России.
Ранее Ильхам Алиев прокомментировал слухи о размещении турецкой военной базы в Азербайджане. Глава республики заявил, что она Азербайджану «не нужна».
Нагорный Карабах вышел из Азербайджанской ССР 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. Страны договорились прекратить огонь в ночь на 10 ноября. Это произошло благодаря посредничеству России.
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