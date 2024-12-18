Баку ждет денег от России на восстановление региона Нагорный Крабах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Баку ждет инвестиций от РФ на восстановление Карабаха, заявил Алиев
Баку ждет инвестиций от РФ на восстановление Карабаха, заявил Алиев Фото:

Баку ждет помощи от России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Республика надеется на инвестиции РФ в восстановление региона Нагорный Карабах.

«Первый <...> инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном. <...> То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», — заявил Алиев в беседе с гендиректором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Кисилевым. Президент Азербайджана подчеркнул, что в республике будут рады приходу компаний из России. 

Ранее Ильхам Алиев прокомментировал слухи о размещении турецкой военной базы в Азербайджане. Глава республики заявил, что она Азербайджану «не нужна». 

Нагорный Карабах вышел из Азербайджанской ССР 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. Страны договорились прекратить огонь в ночь на 10 ноября. Это произошло благодаря посредничеству России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Баку ждет помощи от России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Республика надеется на инвестиции РФ в восстановление региона Нагорный Карабах. «Первый <...> инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном. <...> То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», — заявил Алиев в беседе с гендиректором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Кисилевым. Президент Азербайджана подчеркнул, что в республике будут рады приходу компаний из России.  Ранее Ильхам Алиев прокомментировал слухи о размещении турецкой военной базы в Азербайджане. Глава республики заявил, что она Азербайджану «не нужна».  Нагорный Карабах вышел из Азербайджанской ССР 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. Страны договорились прекратить огонь в ночь на 10 ноября. Это произошло благодаря посредничеству России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...