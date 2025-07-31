Жители Таганрога жалуются на отсутствие сирены в момент атаки дронами ВСУ

Горожане не услышали звуки сирен
Горожане в Таганроге пожаловались, что не слышно сирен во время атаки украинских беспилотников. Об этом жители рассказали в комментариях.
«Сирен нет, не понятно, что происходит. Нет оповещения», — жалуются жители в комментариях под постом в telegram-канале мэра Таганрога Светланы Камбуловой.
Ранее Таганрог атаковали украинские беспилотники в ночь на первое августа. Силы противовоздушной обороны сбивают вражеские дроны, слышны взрывы. В селе Петрушино Ростовской области загорелся дом после атаки БПЛА.
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