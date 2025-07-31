31 июля 2025

Жители Таганрога жалуются на отсутствие сирены в момент атаки дронами ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане не услышали звуки сирен
Горожане не услышали звуки сирен Фото:

Горожане в Таганроге пожаловались, что не слышно сирен во время атаки украинских беспилотников. Об этом жители рассказали в комментариях.

«Сирен нет, не понятно, что происходит. Нет оповещения», — жалуются жители в комментариях под постом в telegram-канале мэра Таганрога Светланы Камбуловой.

Ранее Таганрог атаковали украинские беспилотники в ночь на первое августа. Силы противовоздушной обороны сбивают вражеские дроны, слышны взрывы. В селе Петрушино Ростовской области загорелся дом после атаки БПЛА.

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Горожане в Таганроге пожаловались, что не слышно сирен во время атаки украинских беспилотников. Об этом жители рассказали в комментариях. «Сирен нет, не понятно, что происходит. Нет оповещения», — жалуются жители в комментариях под постом в telegram-канале мэра Таганрога Светланы Камбуловой. Ранее Таганрог атаковали украинские беспилотники в ночь на первое августа. Силы противовоздушной обороны сбивают вражеские дроны, слышны взрывы. В селе Петрушино Ростовской области загорелся дом после атаки БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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