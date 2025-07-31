ВСУ атакуют Таганрог дронами: что известно

Город Таганрог в Ростовской области атаковали украинские беспилотники в ночь на первое августа. Силы противовоздушной обороны сбивают вражеские дроны, слышны взрывы. Подробности в материале URA.RU.
В небе над городом сбиты БПЛА противника
Около полуночи жители Таганрога услышали звуки пролета беспилотников. Затем в начале первого часа ночи стали греметь взрывы, сообщается в telegram-канале «Это Ростов новости».
Всего было слышно уже 10-12 громких хлопков. Горожане отмечают работу ПВО и сбитые БПЛА. По сообщению очевидцев, один из дронов ударил по пляжу. Официальной информации пока не было, ранее в области был объявлен режим опасности БПЛА.
Появилось видео взрыва беспилотника
БПЛА взорвался рядом с поездом, который стоял на ж-д станции в Сальске. Повыбивало стекла в здании, но люди не пострадали, рассказывают очевидцы. Силы ПВО эффективно засекают в небе и уничтожают украинские беспилотники.
Горит дом в Петрушино
Горит дом на улице Энгельса в селе Петрушино Неклиновского района в Ростовской области. Пожарных вызвали, сообщают очевидцы. Предположительно, возгорание произошло после атаки украинских БПЛА.
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