31 июля 2025

ВСУ атакуют Таганрог дронами: что известно

В небе над Таганрогом ПВО уничтожают украинские беспилотники
© Служба новостей «URA.RU»
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Вражеские БПЛА сбивают в небе
Вражеские БПЛА сбивают в небе Фото:

Город Таганрог в Ростовской области атаковали украинские беспилотники в ночь на первое августа. Силы противовоздушной обороны сбивают вражеские дроны, слышны взрывы. Подробности в материале URA.RU.

В небе над городом сбиты БПЛА противника

ПВО отражает атаки дронов
ПВО отражает атаки дронов
Фото:

Около полуночи жители Таганрога услышали звуки пролета беспилотников. Затем в начале первого часа ночи стали греметь взрывы, сообщается в telegram-канале «Это Ростов новости».

Всего было слышно уже 10-12 громких хлопков. Горожане отмечают работу ПВО и сбитые БПЛА. По сообщению очевидцев, один из дронов ударил по пляжу. Официальной информации пока не было, ранее в области был объявлен режим опасности БПЛА.

Появилось видео взрыва беспилотника

Дроны засекают в небе
Дроны засекают в небе
Фото:

БПЛА взорвался рядом с поездом, который стоял на ж-д станции в Сальске. Повыбивало стекла в здании, но люди не пострадали, рассказывают очевидцы. Силы ПВО эффективно засекают в небе и уничтожают украинские беспилотники.

Горит дом в Петрушино

Горит дом на улице Энгельса в селе Петрушино Неклиновского района в Ростовской области. Пожарных вызвали, сообщают очевидцы. Предположительно, возгорание произошло после атаки украинских БПЛА.

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Город Таганрог в Ростовской области атаковали украинские беспилотники в ночь на первое августа. Силы противовоздушной обороны сбивают вражеские дроны, слышны взрывы. Подробности в материале URA.RU. В небе над городом сбиты БПЛА противника Около полуночи жители Таганрога услышали звуки пролета беспилотников. Затем в начале первого часа ночи стали греметь взрывы, сообщается в telegram-канале «Это Ростов новости». Всего было слышно уже 10-12 громких хлопков. Горожане отмечают работу ПВО и сбитые БПЛА. По сообщению очевидцев, один из дронов ударил по пляжу. Официальной информации пока не было, ранее в области был объявлен режим опасности БПЛА. Появилось видео взрыва беспилотника БПЛА взорвался рядом с поездом, который стоял на ж-д станции в Сальске. Повыбивало стекла в здании, но люди не пострадали, рассказывают очевидцы. Силы ПВО эффективно засекают в небе и уничтожают украинские беспилотники. Горит дом в Петрушино Горит дом на улице Энгельса в селе Петрушино Неклиновского района в Ростовской области. Пожарных вызвали, сообщают очевидцы. Предположительно, возгорание произошло после атаки украинских БПЛА.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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