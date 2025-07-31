Юные наркодилеры: в ХМАО поймано 18 распространителей

Сотрудники СК России по ХМАО-Югре пресекли каналы сбыта наркотических средств, в том числе 18 случаев, связанных с участием несовершеннолетних. Большинство из них оказались старшеклассниками 16-17 лет. Из показаний, как правило, следует, что подростки знали о противозаконности, но видели в действиях возможность легкого заработка.
«Возбуждено 18 уголовных дел в отношении несовершеннолетних по подозрению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Преступления были выявлены в городах Нижневартовск, Лангепас, Сургут, Ханты-Мансийск, Когалым и в Советском районе», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В СК России отметили, что несовершеннолетние чаще всего не взаимодействовали напрямую с отправителем. Хотя в некоторых случаях требовалось предоставить фотографию паспорта. Ранее URA.RU сообщало, что глава управления МВД ХМАО Сергей Ветохин подвел итоги работы полиции за первое полугодие 2025 года и объявил об усилении борьбы с наркотиками и киберпреступностью.
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