31 июля 2025

Юные наркодилеры: в ХМАО поймано 18 распространителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Завершено расследование 12 уголовных дел такой категории
Завершено расследование 12 уголовных дел такой категории Фото:

Сотрудники СК России по ХМАО-Югре пресекли каналы сбыта наркотических средств, в том числе 18 случаев, связанных с участием несовершеннолетних. Большинство из них оказались старшеклассниками 16-17 лет. Из показаний, как правило, следует, что подростки знали о противозаконности, но видели в действиях возможность легкого заработка.

«Возбуждено 18 уголовных дел в отношении несовершеннолетних по подозрению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Преступления были выявлены в городах Нижневартовск, Лангепас, Сургут, Ханты-Мансийск, Когалым и в Советском районе», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В СК России отметили, что несовершеннолетние чаще всего не взаимодействовали напрямую с отправителем. Хотя в некоторых случаях требовалось предоставить фотографию паспорта. Ранее URA.RU сообщало, что глава управления МВД ХМАО Сергей Ветохин подвел итоги работы полиции за первое полугодие 2025 года и объявил об усилении борьбы с наркотиками и киберпреступностью.

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Сотрудники СК России по ХМАО-Югре пресекли каналы сбыта наркотических средств, в том числе 18 случаев, связанных с участием несовершеннолетних. Большинство из них оказались старшеклассниками 16-17 лет. Из показаний, как правило, следует, что подростки знали о противозаконности, но видели в действиях возможность легкого заработка. «Возбуждено 18 уголовных дел в отношении несовершеннолетних по подозрению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Преступления были выявлены в городах Нижневартовск, Лангепас, Сургут, Ханты-Мансийск, Когалым и в Советском районе», — уточнили в пресс-службе ведомства. В СК России отметили, что несовершеннолетние чаще всего не взаимодействовали напрямую с отправителем. Хотя в некоторых случаях требовалось предоставить фотографию паспорта. Ранее URA.RU сообщало, что глава управления МВД ХМАО Сергей Ветохин подвел итоги работы полиции за первое полугодие 2025 года и объявил об усилении борьбы с наркотиками и киберпреступностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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