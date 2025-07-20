20 июля 2025

Полиция ХМАО усилила борьбу с наркотиками и киберпреступностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава УМВД по ХМАО Сергей Ветохин подвел итоги работы полиции за полгода
Глава УМВД по ХМАО Сергей Ветохин подвел итоги работы полиции за полгода Фото:

Глава управления МВД ХМАО Сергей Ветохин подвел итоги работы полиции за первое полугодие 2025 года и объявил об усилении борьбы с наркотиками и киберпреступностью. Несмотря на общий рост преступлений, глава полиции заявил о полном контроле над ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Работа полицейских в отчетном периоде позволила сохранить контроль над оперативной обстановкой. А по ряду направлений – повысить эффективность служебной деятельности», — заявил Ветохин. Начальник штаба югорской полиции полковник внутренней службы Дмитрий Лунин добавил, что общее количество зарегистрированных преступлений возросло, однако это объясняется изменением способа учета преступлений в сфере компьютерных технологий и усилением борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Согласно отчету, в регионе значительно снизилось число преступлений против личности, включая убийства, причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилования. Сокращение коснулось также грабежей, квартирных краж, присвоений и растрат. Однако выросло число киберпреступлений. Так, каждое второе преступление связано с использованием информационных технологий, каждое третье — с дистанционными хищениями. Борьба с наркотрафиком также дала положительные результаты: выявлено рекордное количество фактов сбыта, изъято свыше 180 кг запрещенных препаратов, ликвидировано 29 каналов их поставки.

По итогам коллегии Ветохин поставил задачи подразделениям на ближайший период. Ключевыми направлениями станут противодействие коррупции, усиление борьбы с киберпреступностью, профилактика подростковой преступности.

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Глава управления МВД ХМАО Сергей Ветохин подвел итоги работы полиции за первое полугодие 2025 года и объявил об усилении борьбы с наркотиками и киберпреступностью. Несмотря на общий рост преступлений, глава полиции заявил о полном контроле над ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Работа полицейских в отчетном периоде позволила сохранить контроль над оперативной обстановкой. А по ряду направлений – повысить эффективность служебной деятельности», — заявил Ветохин. Начальник штаба югорской полиции полковник внутренней службы Дмитрий Лунин добавил, что общее количество зарегистрированных преступлений возросло, однако это объясняется изменением способа учета преступлений в сфере компьютерных технологий и усилением борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Согласно отчету, в регионе значительно снизилось число преступлений против личности, включая убийства, причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилования. Сокращение коснулось также грабежей, квартирных краж, присвоений и растрат. Однако выросло число киберпреступлений. Так, каждое второе преступление связано с использованием информационных технологий, каждое третье — с дистанционными хищениями. Борьба с наркотрафиком также дала положительные результаты: выявлено рекордное количество фактов сбыта, изъято свыше 180 кг запрещенных препаратов, ликвидировано 29 каналов их поставки. По итогам коллегии Ветохин поставил задачи подразделениям на ближайший период. Ключевыми направлениями станут противодействие коррупции, усиление борьбы с киберпреступностью, профилактика подростковой преступности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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