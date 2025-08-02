У бежавшего за рубеж челябинского бизнесмена нашлась фирма с долгами налоговикам

Бежавший за рубеж из Челябинска бизнесмен Олег Бондарь контролировал компанию «Октябрь», задолжавшую налоговикам. Как следует из материалов арбитражного суда, бизнесом предприниматель управлял совместно с медиаменеджером Григорием Ройзманом.
«При рассмотрении заявления судом установлено, что фактическое управление ООО „Октябрь“ осуществляли Бондарь Олег Валерьевич и Ройзман Григорий Борисович», — отмечено в решении суда. Ройзмана суд в 2019 году привлек к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Суд состоялся по инициативе ИФНС № 32. Налоговики намеревались наказать Ройзмана в административном порядке. Ему вменили неисполнение судебного акта от ноября 2019 года о привлечении контролирующих банкрота лиц к субсидиарной ответственности. Однако суд счел, что вина бизнесмена не доказана. Сумма долга была небольшой — 160 тысяч рублей. При этом номинальные доходы предпринимателя составили от 293 тысяч в 2021 году до миллиона с небольшим — в 2023-м и 866 тысяч — в 2024 году. Арбитраж посчитал, что наличие финансовой возможности погасить обязательства само по себе не доказывает умышленного неисполнения судебного акта.
Несостоятельной компанию «Октябрь» суд признал в 2015 году. Активов для закрытия требований кредиторов не хватило. Разницу предстояло погасить медиаменеджеру, что он и сделал к моменту завершения процесса о привлечении к административной ответственности.
Бондарь стал известен после громкого мошенничества с организацией питания в соцучреждениях Челябинска. Предприниматель считался близким к экс-губернатору Михаилу Юревичу и сити-менеджеру Сергею Давыдову. Более десяти лет назад против него открыли исполнительные производства на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Позже Бондарь вступил в конфликт с преступной группировкой, из-за чего получил ранения и скрылся в Израиле. В итоге он был заочно арестован и числится в розыске.
В июле налоговая инспекция обратилась с иском о признании Бондаря банкротом. Арбитражный суд рассмотрит дело о его несостоятельности, где сумма требований составляет 2, 242 млн рубля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!