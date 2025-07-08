ФНС банкротит сбежавшего за границу челябинского бизнесмена Бондаря

Налоговая инспекция требует признать банкротом скандально известного челябинского предпринимателя Олега Бондаря, объявленного в розыск. Информация об этом появилась в базе судебных дел.
«Межрайонная инспекция ФНС № 32 по Челябинской области обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит признать гражданина Бондарь Олега Валерьевича несостоятельным (банкротом). Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов требования уполномоченного органа в размере 2 млн 242 тысячи 119,61 рубля. В том числе: 2 084 760,56 рублей — основной долг, 69 140 рублей — налог, 88 тысяч 219,05 рубля — пени», — сообщается в тексте решения областного арбитража. Там также оговаривается, что иск будет принят после устранения формальных несоответствий в документе.
Считавшийся приближенным к экс-губернатору Михаилу Юревичу и бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову предприниматель получил известность благодаря громкому делу о махинациях с организацией питания в социальных учреждениях Челябинска и области. Десятью годами ранее в отношении него открыли несколько исполнительных производств более чем на 100 млн рублей.
В конце концов Бондарь ввязался в конфликт с одной из этнических преступных группировок, получил два огнестрельных ранения в ногу и скрылся в Израиле. Затем следы его затерялись: он был заочно арестован и до сих пор числится в розыске.
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