ФНС банкротит сбежавшего за границу челябинского бизнесмена Бондаря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олег Бондарь задолжал ФНС больше 2 миллионов рублей
Олег Бондарь задолжал ФНС больше 2 миллионов рублей Фото:

Налоговая инспекция требует признать банкротом скандально известного челябинского предпринимателя Олега Бондаря, объявленного в розыск. Информация об этом появилась в базе судебных дел.

«Межрайонная инспекция ФНС № 32 по Челябинской области обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит признать гражданина Бондарь Олега Валерьевича несостоятельным (банкротом). Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов требования уполномоченного органа в размере 2 млн 242 тысячи 119,61 рубля. В том числе: 2 084 760,56 рублей — основной долг, 69 140 рублей — налог, 88 тысяч 219,05 рубля — пени», — сообщается в тексте решения областного арбитража. Там также оговаривается, что иск будет принят после устранения формальных несоответствий в документе.

Считавшийся приближенным к экс-губернатору Михаилу Юревичу и бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову предприниматель получил известность благодаря громкому делу о махинациях с организацией питания в социальных учреждениях Челябинска и области. Десятью годами ранее в отношении него открыли несколько исполнительных производств более чем на 100 млн рублей.

В конце концов Бондарь ввязался в конфликт с одной из этнических преступных группировок, получил два огнестрельных ранения в ногу и скрылся в Израиле. Затем следы его затерялись: он был заочно арестован и до сих пор числится в розыске.

Олег Бондарь уже десять лет как в розыске
Олег Бондарь уже десять лет как в розыске
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Налоговая инспекция требует признать банкротом скандально известного челябинского предпринимателя Олега Бондаря, объявленного в розыск. Информация об этом появилась в базе судебных дел. «Межрайонная инспекция ФНС № 32 по Челябинской области обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит признать гражданина Бондарь Олега Валерьевича несостоятельным (банкротом). Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов требования уполномоченного органа в размере 2 млн 242 тысячи 119,61 рубля. В том числе: 2 084 760,56 рублей — основной долг, 69 140 рублей — налог, 88 тысяч 219,05 рубля — пени», — сообщается в тексте решения областного арбитража. Там также оговаривается, что иск будет принят после устранения формальных несоответствий в документе. Считавшийся приближенным к экс-губернатору Михаилу Юревичу и бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову предприниматель получил известность благодаря громкому делу о махинациях с организацией питания в социальных учреждениях Челябинска и области. Десятью годами ранее в отношении него открыли несколько исполнительных производств более чем на 100 млн рублей. В конце концов Бондарь ввязался в конфликт с одной из этнических преступных группировок, получил два огнестрельных ранения в ногу и скрылся в Израиле. Затем следы его затерялись: он был заочно арестован и до сих пор числится в розыске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...