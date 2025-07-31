Ягода не водится в тюменских лесах
В тюменских лесах пошла редкая для этой местности ягода морошка. Своей находкой горожане поделились в соцсетях.
«Да, это морошка. Немного уже переспела», — такое сообщение написала тюменка Ольга Курочкина в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».
Эта ягода растет преимущественно в северных регионах и на Дальнем Востоке. Морошка богата витаминами и кислотами.
Морошка с виду напоминает малину
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