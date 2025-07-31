31 июля 2025

В Тюмени пошла редкая ягода. Фото

В тюменских лесах обнаружили морошку
© Служба новостей «URA.RU»
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Ягода не водится в тюменских лесах
Ягода не водится в тюменских лесах Фото:

В тюменских лесах пошла редкая для этой местности ягода морошка. Своей находкой горожане поделились в соцсетях.

«Да, это морошка. Немного уже переспела», — такое сообщение написала тюменка Ольга Курочкина в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

Эта ягода растет преимущественно в северных регионах и на Дальнем Востоке. Морошка богата витаминами и кислотами.

Морошка с виду напоминает малину
Морошка с виду напоминает малину
Фото:

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В тюменских лесах пошла редкая для этой местности ягода морошка. Своей находкой горожане поделились в соцсетях. «Да, это морошка. Немного уже переспела», — такое сообщение написала тюменка Ольга Курочкина в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Эта ягода растет преимущественно в северных регионах и на Дальнем Востоке. Морошка богата витаминами и кислотами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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