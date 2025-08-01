В Екатеринбурге на Сибирском тракте вечером 1 августа водитель Hyundai Solaris на скорости снес 78-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась на месте аварии до прибытия медиков, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Мужчина, управляя автомашиной Hyundai Solaris, двигаясь по Сибирскому тракту со стороны Лучистой, допустил наезд на женщину-пешехода. Она пересекала проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства», — сказали в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП организовано расследование.
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