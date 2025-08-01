В Екатеринбурге иномарка на скорости насмерть сбила пенсионерку. Фото

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На месте аварии работают полицейские (архивное фото)
На месте аварии работают полицейские (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Сибирском тракте вечером 1 августа водитель Hyundai Solaris на скорости снес 78-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась на месте аварии до прибытия медиков, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Мужчина, управляя автомашиной Hyundai Solaris, двигаясь по Сибирскому тракту со стороны Лучистой, допустил наезд на женщину-пешехода. Она пересекала проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства», — сказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП организовано расследование.

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В Екатеринбурге на Сибирском тракте вечером 1 августа водитель Hyundai Solaris на скорости снес 78-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась на месте аварии до прибытия медиков, рассказали в Госавтоинспекции региона. «Мужчина, управляя автомашиной Hyundai Solaris, двигаясь по Сибирскому тракту со стороны Лучистой, допустил наезд на женщину-пешехода. Она пересекала проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства», — сказали в ведомстве. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП организовано расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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