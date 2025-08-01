Речпорт Сургута пытается через суд ограничить проезд по своей территории в споре с мэрией

Сургутский речпорт пытается через суд ограничить проезд по своей территории
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Речпорт Сургута пытается ограничить проезд с 2022 года
Речпорт Сургута пытается ограничить проезд с 2022 года Фото:

Сургутский речной порт третий год пытается через суд ограничить проезд по своей территории для сотрудников муниципального предприятия «Городские тепловые сети». Сейчас предприятие оспаривает решение, которое разрешает круглосуточный проход и проезд к зданию теплосетей.

«Возле территории речпорта у „Городских тепловых сетей“ стоит двухэтажное здание. Проезда к нему нет, но есть возможность организовать его по муниципальной земле. Однако этого никто не делает. Поэтому они решили ездить через нашу территорию, где ведется разгрузка ГЦН, горючего и так далее. Это не соответствует нормам — речпорт относится к объектам повышенного уровня безопасности», — пояснила юрист речпорта Инна Савчук.

По её словам, ранее предприятие выиграло дело в Арбитражном суде Югры, который постановил, что установление сервитута на территории порта невозможно. Однако администрация Сургута подала апелляцию, и городской суд разрешил проход и проезд для 150 сотрудников и 44 единиц техники.

«Существует закон о транспортной безопасности и постановление правительства, согласно которым на территории речного порта, морского порта или аэропорта не допускается движение постороннего транспорта. Кроме того, вдоль нашей территории проходят тепловые сети, ведущие к нескольким домам на Черном Мысу — это тоже нарушает требования», — добавила Савчук.

URA.RU направило запрос в администрацию Сургута. Ответ ожидается.

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Сургутский речной порт третий год пытается через суд ограничить проезд по своей территории для сотрудников муниципального предприятия «Городские тепловые сети». Сейчас предприятие оспаривает решение, которое разрешает круглосуточный проход и проезд к зданию теплосетей. «Возле территории речпорта у „Городских тепловых сетей“ стоит двухэтажное здание. Проезда к нему нет, но есть возможность организовать его по муниципальной земле. Однако этого никто не делает. Поэтому они решили ездить через нашу территорию, где ведется разгрузка ГЦН, горючего и так далее. Это не соответствует нормам — речпорт относится к объектам повышенного уровня безопасности», — пояснила юрист речпорта Инна Савчук. По её словам, ранее предприятие выиграло дело в Арбитражном суде Югры, который постановил, что установление сервитута на территории порта невозможно. Однако администрация Сургута подала апелляцию, и городской суд разрешил проход и проезд для 150 сотрудников и 44 единиц техники. «Существует закон о транспортной безопасности и постановление правительства, согласно которым на территории речного порта, морского порта или аэропорта не допускается движение постороннего транспорта. Кроме того, вдоль нашей территории проходят тепловые сети, ведущие к нескольким домам на Черном Мысу — это тоже нарушает требования», — добавила Савчук. URA.RU направило запрос в администрацию Сургута. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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