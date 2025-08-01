Замглавы минздрава Недочукова увольняется и уезжает из Челябинска в Нарьян-Мар

Первый заместитель главы минздрава Челябинской области Елена Недочукова уходит в отставку. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальных правовых актов. По информации URA.RU, она получит пост в Нарьян-Маре.
«Освободить Недочукову Елену Сергеевну от замещаемой должности первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 8 августа по инициативе гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
В 2002 году Недочукова закончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». В 2010—2013 годах работала на различных должностях в областной больнице, откуда перешла в правительство региона. В 2014 году вернулась в медицину, работала в различных лечебных учреждениях, а с ноября 2019 года перешла в территориальный ФОМС. В июле 2022 года ушла в минздрав, получив пост первого замминистра.
По данным URA.RU, Недочукова уедет в Нарьян-Мар. Ее пригласила на работу врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Она займет пост в правительстве НАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!