Замглавы минздрава Недочукова увольняется и уезжает из Челябинска в Нарьян-Мар

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Елена Недочукова покинет регион по приглашению Ирины Гехт
Елена Недочукова покинет регион по приглашению Ирины Гехт Фото:

Первый заместитель главы минздрава Челябинской области Елена Недочукова уходит в отставку. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальных правовых актов. По информации URA.RU, она получит пост в Нарьян-Маре.

«Освободить Недочукову Елену Сергеевну от замещаемой должности первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 8 августа по инициативе гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

В 2002 году Недочукова закончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». В 2010—2013 годах работала на различных должностях в областной больнице, откуда перешла в правительство региона. В 2014 году вернулась в медицину, работала в различных лечебных учреждениях, а с ноября 2019 года перешла в территориальный ФОМС. В июле 2022 года ушла в минздрав, получив пост первого замминистра.

По данным URA.RU, Недочукова уедет в Нарьян-Мар. Ее пригласила на работу врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Она займет пост в правительстве НАО.

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Первый заместитель главы минздрава Челябинской области Елена Недочукова уходит в отставку. Соответствующее постановление опубликовано на портале официальных правовых актов. По информации URA.RU, она получит пост в Нарьян-Маре. «Освободить Недочукову Елену Сергеевну от замещаемой должности первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 8 августа по инициативе гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. В 2002 году Недочукова закончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». В 2010—2013 годах работала на различных должностях в областной больнице, откуда перешла в правительство региона. В 2014 году вернулась в медицину, работала в различных лечебных учреждениях, а с ноября 2019 года перешла в территориальный ФОМС. В июле 2022 года ушла в минздрав, получив пост первого замминистра. По данным URA.RU, Недочукова уедет в Нарьян-Мар. Ее пригласила на работу врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Она займет пост в правительстве НАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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